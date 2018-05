Berlin. Der Deutsche Hausärzteverband übt deutliche Kritik an der geplanten Ausweitung der Mindestsprechstundenzeiten von derzeit 20 auf 25 Stunden pro Woche. Dies sei eine kurzsichtige Maßnahme, die die Realitäten in den Praxen ignoriere. Deutlich werde das auch daran, dass Hausbesuche nicht zur Sprechstundenzahl gezählt würden. Dies bestätigte die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen. nd