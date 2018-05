Mainz. Immer weniger Libellen-Arten in Rheinland-Pfalz sind gefährdet. Das geht aus der »Roten Liste der Libellen« hervor, die das rheinland-pfälzische Umweltministerium jetzt veröffentlicht hat. Der Bestandsaufnahme zufolge gab es 2017 landesweit 69 verschiedene Libellenarten, von denen 45 Arten als »ungefährdet« eingestuft wurden. Fünf seien vom Aussterben bedroht. Verglichen mit 1992 ergibt sich ein positives Bild: Vom damaligen Gesamtbestand von 64 Arten, galten Anfang der 1990er Jahre 13 Arten als vom Aussterben bedroht. Ungefährdet waren elf Arten. Die deutliche Erholung zeige, dass die Maßnahmen des Arten- und Naturschutzes wirkten, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne). dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Trump stellt Treffen mit Kim in Frage

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!