Potsdam. Alle Kinder sollten ungeachtet ihrer sozialen Herkunft die gleichen Chancen auf gute Gesundheit haben. Dafür hat sich Gesundheitsministerin Diana Golze (LINKE) am Mittwoch zum Auftakt einer Kindergesundheitskonferenz ausgesprochen. Die Konferenz findet alle zwei Jahre statt. Ein Thema sind diesmal die Folgen von Kinderarmut für die Gesundheit. Golze erklärte: »Es darf nicht vom sozialen Status der Familie, dem Geschlecht oder der Region im Land abhängen, welche gesundheitlichen Chancen ein Kind hat. Dagegen müssen wir angehen.« Es sei nicht hinnehmbar, dass Kinder die Folgen sozialer Ungleichheit tragen. Nach dem jüngsten Gesundheitsbericht zeigen Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen häufiger gesundheitliche und psychische Störungen als Kinder aus gut gestellten Familien. Die Anzahl der chronischen Erkrankungen ist im Vergleich etwa zweieinhalbmal so hoch. tm

