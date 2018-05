Die CDU-Fraktion hat ein Sieben- Punkte-Programm gegen den Mangel an Kitaplätzen in Berlin vorgelegt. Als Sofortmaßnahme fordert die CDU unter anderem die unbürokratische Übernahme privater Betreuungskosten für Eltern, die trotz Rechtsanspruchs keinen Kitaplatz finden. Nötig sei auch eine Mobilisierung aller Personalressourcen: Aus Sicht der CDU könnte etwa die Obergrenze für Quereinsteiger von 33 Prozent in Ausnahmefällen überschritten werden. Als mittelfristige Ziele nannte CDU-Fraktionschef Florian Graf unter anderem eine bessere Bezahlung für Erzieher, eine Fachkräfteoffensive und mehr Anreize für den Kitabau. Am Samstag ist eine von Eltern organisierte Demonstration geplant. dpa/nd