Sieben Jahre nach seiner Flucht ist ein früherer Horterzieher zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der 54-Jährige habe zwei Jungen sexuell missbraucht, begründete das Berliner Landgericht am Mittwoch. Zu der ersten von insgesamt 155 Taten sei es vor rund 24 Jahren gekommen. Den damals etwa zehnjährigen Geschädigten habe der Angeklagte »systematisch über drei Jahre hinweg missbraucht«. Der Mann war nach einer Strafanzeige der Mutter eines Opfers 2010 ins Ausland geflohen. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung im Mai 2017 hatte er sich in Bulgarien gestellt. Im Prozess wegen sexuellen Missbrauchs und Besitzes von Kinderpornografie hatte er gestanden. dpa/nd

