Vier Polizeihunde haben im Görlitzer Park mehrere Drogenlager aufgespürt. Wie die Polizei mitteilte, war am Dienstag eine Diensthundestaffel gemeinsam mit der Brennpunktstreife Görlitzer Park in der Kreuzberger Grünanlage unterwegs. »Die Hunde wurden zum Aufspüren von Drogenbunkern eingesetzt«, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die vier Hunde fanden laut Polizei 72 Verkaufseinheiten Cannabis, 18 Brocken Haschisch, 13 Tabletten und acht Gefäße mit weißem Pulver. dpa/nd