Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch drei Mal Feuer gelegt. Gegen 02 Uhr wurde die Feuerwehr in die Liebigstraße alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Dort standen fünf Müllcontainer in Flammen. Auch ein daneben stehendes Auto und ein Anhänger brannten aus. Später brannten weitere Container in der Hausburgstraße und im Weidenweg. Weil der Verdacht eines politischen Motivs besteht, ermittelt der Staatsschutz. dpa/nd