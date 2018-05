Tripolis. Angesichts der schlimmen humanitären Zustände in libyschen Flüchtlingslagern hat eine EU-Delegation ein Ende dieser Migrationszentren gefordert. »Unser Ziel ist es, diese Zentren zu schließen«, sagte die Delegationsleiterin, die spanische Sozialistin Inés Ayala Sender am Dienstag. Viele der Zentren werden von bewaffneten Milizen betrieben. Zusammen mit der Internationalen Organisation für Migration versucht die Europäische Union, vor allem Flüchtlinge aus den afrikanischen Ländern südlich der Sahara in ihre Heimatländer zurückzubringen. dpa/nd