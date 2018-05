Barcelona. Der neue katalanische Regionalpräsident Quim Torra hat die Vereidigung seines Kabinetts am Mittwoch auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund für die Entscheidung sei der Streit mit der Zentralregierung in Madrid, die die Ernennung von vier Ministern bisher nicht autorisiert hat. Zwei von ihnen sitzen in U-Haft, zwei weitere waren ins Ausland geflohen. Torra wolle prüfen lassen, welche juristischen Mittel ihm zur Verfügung stehen, um die Politiker doch als Minister zu nominieren, teilte die Regionalregierung mit. Die Madrider Regierung von Mariano Rajoy hatte in diesem Zusammenhang vor wenigen Tagen von einer »neuen Provokation« gesprochen. dpa/nd