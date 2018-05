Athen. Drei Monate vor dem Abschluss des letzten Hilfsprogramms für Griechenland hat der griechische Regierungschef Alexis Tsipras am Mittwoch ein Wachstumsprogramm für die nächsten Jahre dem Parlament in Athen präsentiert. Das Land könne sich neue Ziele setzen, um aus der mehrjährigen Krise herauszukommen. Im August werde das Ende der Sparprogramme kommen. Dies sei »unwiderruflich«, sagte Tsipras. Die Opposition kritisierte, das Programm sei lediglich eine Wunschliste. dpa/nd

