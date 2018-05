Das Format war so zuckerberg-like, dass man die Veranstaltung besser hätte platzen lassen sollen. Aber letztlich hatte sie doch ein Gutes: Statt ganz viele neue Freunde zu gewinnen, sorgte der Facebook-Chef für neue Verärgerung. Er zeigte auf, wie es ein digitaler Medien- und Datenverwertungskonzern mit dem altmodisch-analogen Prinzip der repräsentativen Demokratie hält: Alles hat nach den Spielregeln Zuckerbergs zu laufen, dessen Kernprodukt allein mehr als vier Mal so viele Nutzer hat wie die Europäische Union Einwohner. Wem es noch nicht klar ist, muss spätestens jetzt einsehen, dass die Gesetzgeber gefragt sind, diesen Allmachtsfantasien durch strenge Regulierungen im Bereich Datenschutz und Datensicherheit sowie Besteuerung Grenzen zu setzen. Das wäre mal eine kreative Nutzung der allgemeinen Wut über die Zuckerberg-Show.

Blamage, Farce, Trauerspiel - die Bewertungen des Auftritts von Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor dem Europaparlament waren recht einhellig . So, als hätten die Kommentatoren nur die Möglichkeit gehabt, einen Dislike-Button anzuklicken. Der Begriff »Schmierenkomödie« wäre vielleicht noch treffender, aber sei’s drum. Letztlich vermittelte Zuckerberg den Eindruck, die Parlamentarier sollten sich geehrt fühlen, dass sich so ein wichtiger Konzernchef aus dem fernen Amerika die Ehre gibt, die Wogen nach dem Cambridge-Analytica-Skandal zu glätten. Das Parlament hatte ihm dafür die Bühne zu bereiten, ohne ihn ins Kreuzverhör zu nehmen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Andreas Koristka fragt, wer in der besten Bundesrepublik aller Zeiten die Rolle der britischen Royals spielen könnte

Stephan Fischer über die Rücknahme des Dodd-Frank Acts in den USA

Kurt Stenger sieht Positives am Auftritt von Mark Zuckerberg

Für Wolfgang Pomrehn ist die EU-Klage gegen die Bundesregierung wegen schlechter Luft in den Städten folgerichtig

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!