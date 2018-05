Seoul. Nordkorea bereitet die Sprengung seines Atomtestgeländes Punggye-ri in dieser Woche vor. Von nordkoreanischer Seite sei Journalisten aus Südkorea gesagt worden, dass die Arbeiten am heutigen Donnerstag beginnen könnten, wenn es das Wetter zulasse. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch.

Die Zerstörung des Atomtestgeländes im Nordosten ist ein wichtiger symbolischer Schritt, mit dem Nordkorea seine Absicht zur atomaren Abrüstung demonstrieren will. Wann genau die Sprengung durchgeführt wird, ist unklar. US-Präsident Donald Trump hatte Pjöngjang umfangreiche Sicherheiten in Aussicht gestellt, sollte ein Atomabkommen zwischen beiden Seiten zustande kommen.

Am Dienstag stellte Trump jedoch den Termin für das Gipfeltreffen mit Nordkoreas Staatsführer Kim Jong Un am 12. Juni in Singapur in Frage. Die USA bestehen auf einen kompletten Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms. dpa/nd