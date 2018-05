Stacey Cunningham leitet als erste Frau die US-Börse NYSE. Foto: dpa/Alyssa Ringler

Eine Frau leitet nun die New Yorker Börse. Dabei handelt es sich um eine Premiere in der 226 Jahre alten Geschichte des Finanzmarktplatzes. Die Muttergesellschaft der NYSE, Intercontinental Exchange, gab am Montag bekannt, dass Stacey Cunningham der 67. Präsident der Börse sein wird. Die bislang als operative Leiterin tätige Cunningham wird ihren neuen Posten am Freitag antreten. Der derzeitige Präsident Thomas Farley tritt zurück, um ein neues Unternehmen zu gründen.

Cunningham, die als Sommerpraktikantin 1994 zum ersten Mal für die NYSE gearbeitet hat, ist technisch betrachtet aber doch nicht so ganz die erste weibliche Präsidentin. Catherine Kinney fungierte von 2002 bis 2008 als Ko-Präsidentin. Damals wurde die Börse jedoch von männlichen Geschäftsführern geleitet. Cunningham erinnert sich, dass sich zu ihren Anfangszeiten die Damentoi-lette an der NYSE in einer ehemaligen Telefonzelle befand. Die Börse war eben eine Männerwelt.

Die 43-Jährige hatte einst selbst auf dem Börsenparkett gehandelt. Dann wurde sie für Papiere von Firmen wie Hersey Foods und Ethan Allen Interiors zur zentralen Figur auf dem damals sehr lebhaften NYSE-Parkett. Im Jahr 2005 verließ Cunningham die NYSE. »Damals war das Börsenparkett noch völlig manuell, aber der Markt hatte das hinter sich gelassen, und wir hatten den Übergang zur Kombination von Technologie und Parkett noch nicht vollzogen«, sagte Cunningham der »Financial Times« im vergangenen Jahr. »Es fühlte sich für mich falsch an.« Von 2007 bis 2012 arbeitete Cunningham an der Technologiebörse NASDAQ, dann wieder an der NYSE und der NASDAQ. Im Jahr 2015 wurde sie operative Leiterin der NYSE.

Sie steht nun vor zwei großen Herausforderungen. Die Börse überarbeitet derzeit ihre technischen Systeme, was dazu geführt hat, dass im vergangenen Monat der Handel mit Alphabet und Amazon ausgesetzt werden musste. Cunningham wird wahrscheinlich auch an der Spitze der Bemühungen stehen, die Wall Street zu einem frauenfreundlicheren Ort zu machen.