Washington. Die USA haben nach der Ausweisung ihrer beiden ranghöchsten Diplomaten aus Venezuela entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen: Der Geschäftsträger der venezolanischen Botschaft in Washington sowie der Vize-Generalkonsul in Houston seien zu unerwünschten Personen erklärt worden, teilte das Außenministerium am Mittwoch mit. Beide müssen die USA nun binnen 48 Stunden verlassen. Caracas hatte mit der Ausweisung auf die Verschärfung der US-Sanktionen nach der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Maduro reagiert. AFP/nd