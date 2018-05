Verringerung von 25 auf 15 Prozent soll vom 1. Juli an gelten

Washington. Die USA haben China von einem multinationalen Seemanöver im Pazifik ausgeladen. Chinas Aufrüstung in von mehreren Ländern beanspruchten Gebieten im Südchinesischen Meer führe dazu, »die Spannungen zu verschärfen und die Region zu destabilisieren«, erklärte ein Pentagon-Sprecher am Mittwoch (Ortszeit). Peking kritisierte seinen Ausschluss als »sehr unkonstruktiv«. Die US-Regierung behindere damit das »gegenseitige Verständnis zwischen China und den USA«. AFP/nd

Bildungssenatorin Scheeres (SPD) will deutlich höhere Löhne für Erzieher, um die Kitakrise zu beheben

Die Hilfsorganisation medico international kritisiert in ihrem Jahresbericht die europäische Abschottungspolitik

Eltern, Kinder und Erzieher wollen am Samstag gegen die Kitakrise protestieren

Die AfD befürchtet, rechtsradikale Gruppen könnten die geplante Demonstration in Berlin als Plattform benutzen

