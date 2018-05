Berlin. Nach dem Mord an der maltesischen Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia hat die Familie der Ermordeten dem Bundeskriminalamt (BKA) einem Medienbericht zufolge zwei Laptops und drei Festplatten übergeben. Das berichtete das Portal »Zeit Online« am Mittwochabend unter Berufung auf Recherchen internationaler Medien, die Hintergründe des Mordes ausleuchten wollen. Auf den Rechnern und Festplatten befinden sich demnach brisante Daten mit Hinweisen auf Informanten und mögliche Motive der bislang unbekannten Hintermänner des Mordes. AFP/nd

Bildungssenatorin Scheeres (SPD) will deutlich höhere Löhne für Erzieher, um die Kitakrise zu beheben

Die Hilfsorganisation medico international kritisiert in ihrem Jahresbericht die europäische Abschottungspolitik

Eltern, Kinder und Erzieher wollen am Samstag gegen die Kitakrise protestieren

Die AfD befürchtet, rechtsradikale Gruppen könnten die geplante Demonstration in Berlin als Plattform benutzen

