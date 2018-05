Wirtschaftskooperation in der Metropolregion wächst

Potsdam. 60 Prozent der brandenburgischen Firmen freuen sich über gute Gewinne, teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam am Donnerstag mit. Vorlegt wurde die Frühsommerumfrage der drei brandenburgischen IHK. Für das Hoch seien vor allem Versicherungen, Taxiunternehmen und die Gastronomie sowie der gestiegene private Konsum verantwortlich, hieß es. Der allgemeine Geschäftsklimaindex - er ergibt sich aus der Einschätzung der Lage und der Erwartungen - sei jedoch auf 135 Punkte leicht gesunken. Im Januar wurde noch ein Wert von 135,5 Punkten ermittelt. Der Inlandsmarkt brumme, jedoch sorge die protektionistische Tendenz auf den Weltmärkten für Verunsicherung. Investitionen seien geplant. Das größte Problem sei aber branchenübergreifend, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Mehr als zwei Drittel der Firmen sehen das als höchstes Risiko für ihre geschäftliche Zukunft. dpa/nd

