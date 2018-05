Gartz. Ein neuer Deich entsteht an der Oder zwischen Friedrichsthal und Gartz (Märkisch-Oderland). Für das knapp 16 Millionen Euro teure Projekt, finanziert aus Mitteln von Land und Bund, ist am Donnerstag der erste Spatenstich gesetzt worden. Vor dem Beginn der eigentlichen Bauarbeiten werde aber zunächst Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg geräumt, teilte das Umweltministerium mit. Drei Jahre Bauzeit sind eingeplant. dpa/nd

