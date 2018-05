Bagdad. Bei einem Selbstmordanschlag in Bagdad sind mindestens vier Menschen getötet worden. 16 weitere wurden nach Polizeiangaben in der Nacht zum Donnerstag verletzt, als sich ein Attentäter in der Nähe eines Parks im mehrheitlich schiitischen Stadtviertel al-Schoala im Norden der irakischen Hauptstadt in die Luft sprengte. Nach dem abendlichen Fastenbrechen im muslimischen Fastenmonat Ramadan hatten dort viele Menschen in Cafés gesessen. AFP/nd