Syrische Binnenflüchtlinge werden in den kurdischen Kanton gebracht / SDF nimmt Kampf gegen Terrormiliz IS wieder auf

Deutsch-russisches Spitzentreffen in Sotschi / »Westi«: Trump treibt EU zur Annäherung an Moskau

Damaskus. Luftangriffe der US-geführten Koalition haben einem staatlichen syrischen Medienbericht zufolge Stellungen der syrischen Armee getroffen. Mehrere Militärposten zwischen Albu Kamal und Hmeimeh im Osten des Landes seien in der Nacht zum Donnerstag angegriffen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf Armeekreise. Demnach entstand »Sachschaden«. Aktivisten berichteten von mindestens zwölf getöteten regierungstreuen Kämpfern. AFP/nd

Bildungssenatorin Scheeres (SPD) will deutlich höhere Löhne für Erzieher, um die Kitakrise zu beheben

Die Hilfsorganisation medico international kritisiert in ihrem Jahresbericht die europäische Abschottungspolitik

Eltern, Kinder und Erzieher wollen am Samstag gegen die Kitakrise protestieren

Die AfD befürchtet, rechtsradikale Gruppen könnten die geplante Demonstration in Berlin als Plattform benutzen

