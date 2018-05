Auerbach. Nach Drohungen gegen ein Gymnasium im sächsischen Auerbach ist einer der beiden Tatverdächtigen wieder auf freiem Fuß. Ein Mann und ein Jugendlicher waren am Mittwoch festgenommen worden. Nach den Vernehmung wurde einer wieder entlassen. Die Polizei sagte am Donnerstag nicht, um wen es sich handelte. Die Ermittler arbeiteten mit Hochdruck daran, die Ergebnisse der Vernehmung und der Wohnungsdurchsuchungen der Verdächtigen auszuwerten. Die Verdächtigen waren durch Hinweise sowie Ermittlungen von IT-Spezialisten auf einer Internetseite, auf der die Drohungen veröffentlicht worden waren, ins Visier geraten. Das Gymnasium blieb auch Donnerstag geschlossen. dpa/nd

