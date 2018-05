Düsseldorf. Die CDU-Politikerin Ursula Heinen-Esser wird neue nordrhein-westfälische Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Sie sei eine Expertin mit großer Verwaltungserfahrung, deren Wirken über Parteigrenzen hinweg hohes Ansehen genieße, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf bei der Vorstellung der neuen Ministerin. Heinen-Esser tritt die Nachfolge von Christina Schulze Föcking (CDU) an, die nach nur einem Jahr im Amt ihren Ministerposten in der vergangenen Woche niedergelegt hatte. epd/nd