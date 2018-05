Läufer nahe Schmiedefeld beim Rennsteiglauf 2016 Foto: imago/Gerhard König

»Ich wünsche den Läuferinnen und Läufern, dass sie auf ihren Strecken die selbst gesteckten Ziele erreichen und gesund und glücklich ins Ziel kommen«, gibt Bernd Schröder, einer der international erfolgreichsten Frauenfußball-Trainer, allen Teilnehmern mit auf den Laufweg. In diesem Jahr ist er Ehrenkapitän der nd-Mannschaft, der er wünscht, dass »dieses Sporterlebnis unter Gleichgesinnten den Teamgeist besonders inspirieren« möge. Ihm nötigen die Leistungen schon vorab Hochachtung ab, »zumal Ausdauerlauf nie so mein Ding gewesen ist«, räumt der Ex-Trainer von Turbine Potsdam ein.

Das Veranstaltungsformat »Rennsteiglauf« umfasst insgesamt sieben Wettbewerbe: den Supermarathon (73,9 km) mit Start in Eisenach, den Marathon (42,2) mit Start in Neuhaus am Rennweg und den Halbmarathon (21,2 km) mit Start in Oberhof. Dazu kommen Wander- und Nordic-Walking-Touren über die Marathondistanz sowie über 17 km jeweils in beiden Disziplinen. Ziel für alle ist, so man sich den alljährlichen dortigen Dauersprechchören anschließt, »das schönste Ziel der Welt - Schmiedefeld!«. Zum Rahmenprogramm gehören noch der Special Cross für geistig behinderte Menschen sowie der Juniorcross.

Insgesamt liegen über 17 000 Anmeldungen vor, was bei Startern und erfahrungsgemäß auch bei Finishern etwa dem hohen Niveau des Vorjahres entspricht. Die drei am stärksten vertretenen Bundesländer werden - mit gerundeten Zahlen - sein: Thüringen (6500), Sachsen (2400) und Bayern (1100), fast gleichauf mit Brandenburg und Berlin. Insgesamt kommen die Teilnehmer aus 27 Staaten, nach Deutschland die meisten aus der Schweiz (100), Österreich und Italien (je 60).

»neues deutschland« ist dem Rennsteiglauf journalistisch sowie sportlich seit 1977 verbunden und nun zum 16. Mal auch mit einem eigenen Team vertreten. Zu ihm gehören einige der inzwischen fast 1000 offiziellen Rennsteig-Traditionsläufer mit mehr als 25 Starts.

Allgemeiner Treffpunkt des Teams ist, wie schon in den vergangenen Jahren, der nd-Stand im Zielgelände von Schmiedefeld. Dort wird ab 10.30 Uhr auch Ehrenkapitän Bernd Schröder vor Ort sein. Mannschaftsfototermine mit Bernd Schröder sowie die traditionelle Tombola für die Teammitglieder sind für 12.00, 14.30 und 15.45 Uhr geplant.