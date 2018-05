Der Verein iCollective hat sich laut Eigendarstellung zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit Jugendlichen »den Stadtraum als Lernmöglichkeit zu nutzen und spielerisch zu einer Plattform für temporäre, künstlerische Interventionen zu verwandeln«. iCollective ist eine Plattform von Künstlerinnen und Künstlern, von Kuratoren und Wissenschaftlerinnen, die seit 2009 an einer Schnittstelle von Kunst, Interventionen im urbanen Raum und sozial engagierten Projekten arbeitet. nd

Insgesamt 40 000 Euro stehen in diesem Jahr für den Programmfond Kulturelle Bildungsverbünde zum »Europäischen Kulturerbejahr 2018: Urbane Künste, Architektur und das historische Zentrum Berlins« im Bezirk Mitte zur Verfügung. Den Zuschlag für das Projekt erhielt das Künstlerkollektivs »i Collective« zusammen mit dem Architekturbüro Zuloark, wie das Bezirksamt Mitte am Donnerstag mitteilte. Insgesamt seien neun Projektanträge bei der Jury, eingegangen.

