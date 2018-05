Bunnik. Die Rakete, mit der das Passagierflug MH17 vor knapp vier Jahren über der Ostukraine abgeschossen wurde, stammte nach Angaben der internationalen Ermittler von der russischen Armee. Das Flugabwehrsystem vom Typ Buk habe zu Beständen der in Kursk stationierten 53. Brigade gehört, teilten sie am Donnerstag in den Niederlanden mit. Viele Fotos, Videos und Zeugenaussagen würden das belegen. Das Flugzeug der Malaysia Airlines war am 17. Juli 2014 über der Ostukraine abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord starben, die meisten kamen aus den Niederlanden. Die Ermittler hatten bereits 2016 festgestellt, dass die Buk-Rakete aus Russland in das von pro-russischen Rebellen kontrollierte Gebiet transportiert und später wieder nach Russland zurückgebracht worden sei. Moskau weist bislang alle Vorwürfe zurück. Am Ermittlerteam unter niederländischer Leitung beteiligen sich Malaysia, Australien, Belgien und die Ukraine. dpa/nd