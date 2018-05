Veröffentlichung brisanter Details über Zustände im Weißen Haus wurde vorgezogen / Mentale Verfassung Trumps wird in Frage

US-Präsident will auf mutmaßlichen Giftgaseinsatz mit Raketenangriff reagieren / Russland mahnt zur Besonnenheit

Der Kalte Krieg ist wieder da, mitsamt der beiderseitigen Feindbilder. Bilaterale Projekte zwischen der EU und Russland sind auf Eis gelegt, Sanktionen an der Tagesordnung. Dennoch ist es ein Gebot der Vernunft, das Verhältnis zu Russland zu normalisieren und zu einer wirtschaftlichen wie politischen Zusammenarbeit und zum Geist von Helsinki zurückzukehren. Über Wege aus der Krise diskutieren Kerstin Kaiser (Leiterin des Moskaubüros der rls), Dr. Petra Erler (Beraterin, ehemalige EU-Kabinettschefin von Günther Verheugen) und Helmut Scholz (Europaabgeordneter Die LINKE, Mitglied im Handels- und Außenpolitikausschuss).

Donald Trump hat Ernst gemacht: Der US-Präsident hat Strafzölle erlassen und damit dem Welthandelsrecht die Geltung abgesprochen. Zugleich setzt er auf bilaterale Verträge: Zollbefreiungen für ausgewählte Staaten gegen Leistungen für die USA. Es geht um Positionen in einer globalisierten kapitalistischen Ökonomie. Wie kann auf deren Widersprüche reagiert werden? Darüber sprechen Kathrin Gerlof und Tom Strohschneider mit Prof. Heinz-J. Bontrup, Wirtschaftswissenschaftler an der Westfälischen Hochschule und Sprecher der AG Alternative Wirtschaftspolitik.

