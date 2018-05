Was soll das sein

25. Mai 1963

In der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba gründen 30 unabhängige Staaten die Organisation für Afrikanische Einheit (OAU). Das Ziel ist die Beseitigung kolonialer Relikte, die Brechung der Macht weißer Eliten sowie der letzten kolonialen Bastionen in Afrika. In den Vereinten Nationen wollen die OAU-Staaten durch geschlossenes Auftreten Einfluss auf die Weltpolitik erlangen. 2001 findet die letzte Gipfelkonferenz der OAU statt, die im Folgejahr ihre Arbeit einstellt.

26. Mai 1938

Im niedersächsischen Fallersleben bei Wolfsburg nimmt Adolf Hitler an der Grundsteinlegung für das Volkswagenwerk teil. Es sollen dort preiswerte Autos hergestellt werden, die jeder Deutsche im Rahmen der NS-Freizeitorganisation »Kraft durch Freude« erwerben kann. Tatsächlich kamen dort gebaute Autos nur einer kleinen privilegierten Schicht zugute, das Werk war von Anfang an in die NS-Kriegswirtschaft eingebunden.

27. Mai 1703

Zar Peter I., »der Große«, legt den Grundstein für eine neue Stadt an der Mündung der Newa, die auf Sankt Petersburg getauft wird. Sie dient zunächst vor allem zur Verteidigung der den Schweden abgenommenen Gebiete. 1712 wird sie Hauptstadt des Zarenreichs. Zahlreiche ausländische Architekten und Künstler verwandeln Sankt Petersburg in eine attraktive Metropole, die »Venedig des Nordens« genannt wird und heute 5,3 Millionen Einwohner zählt.