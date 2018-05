München. Bei sommerlichen Temperaturen bleibt der Badespaß nach Befürchtungen der Landtags-SPD in vielen Freibädern getrübt. 263 öffentliche Freibäder in Bayern seien akut sanierungsbedürftig, sagte Fraktionschef Markus Rinderspacher am Freitag in München. 30 Bädern drohe die Schließung, gehe aus der Antwort des Innenministeriums auf seine Landtagsanfrage hervor. Er forderte einen staatlichen Sonderfonds in Höhe von 30 Millionen Euro zur Sanierung der Freibäder. Ansonsten könnten Schulen Schwimmunterricht nicht mehr im notwendigen Umfang anbieten. dpa/nd