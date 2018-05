Was soll das sein

Zwickau. Als Konsequenz aus dem Debakel bei der Sanierung des Zwickauer Gewandhauses hat der Stadtrat den Leiter des Hochbauamtes der sächsischen Stadt, Mirko Richtsteiger, abberufen. Die Entscheidung fiel am Donnerstagabend. Ursprünglich sollte das Theaterhaus Ende 2017 saniert sein, pünktlich zum 900-jährigen Stadtjubiläum in diesem Jahr. Doch das Projekt lag zwei Mal für Monate auf Eis. Nun soll das Theater im Frühjahr 2020 wieder in das 500 Jahre alte Denkmal einziehen. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass sich die Stadt und der geschasste Architekt Sebastian Thaut außergerichtlich geeinigt hatten. Zwickau hatte Thaut öffentlich für den Zeitverzug verantwortlich gemacht. dpa/nd