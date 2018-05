Tripolis. Bei der Explosion einer Autobombe in der libyschen Hafenstadt Bengasi sind in der Nacht zum Freitag mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten wurde von Augenzeugen mit mindestens 22 angegeben. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat. Drei verschiedene Regierungen und unzählige Milizen kämpfen in dem ölreichen nordafrikanischen Land um die Kontrolle. dpa/nd