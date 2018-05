Shenzhen. Kanzlerin Angela Merkel hat mehr Datensicherheit bei der Kooperation mit China in Zukunftstechnologien gefordert. Zum Abschluss ihres zweitägigen China-Besuches in der Innovationshochburg Shenzhen sprach sich Merkel am Freitag dafür aus, die Kooperation mit China jetzt auf ganz neue Füße zu stellen, »natürlich auch mit Blick auf die Digitalisierung«. Die Kanzlerin erkundigte sich zudem bei der Ehefrau des inhaftierten Menschenrechtsanwalts Yu Wensheng nach dessen Schicksal. dpa/nd Kommentar S.4