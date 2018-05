Den Haag. Die Niederlande und Australien haben Russland für den Abschuss von Flug MH17 über der Ukraine verantwortlich gemacht, wie die Regierung in Den Haag am Freitag erklärte. Auch die EU und die NATO haben Moskau aufgefordert, seine Verantwortung anzuerkennen. Am Vortag hatte das Ermittlerteam zum Abschuss einen neuen Bericht vorgelegt und die eingesetzte Rakete erstmals einer russischen Militärbrigade zugeordnet. Das investigative Recherchenetzwerk Bellingcat will einen der mutmaßlichen Hauptverantwortlichen identifiziert haben - einen hohen russischen Offizier. Die Erklärung Den Haags könnte nun auch gerichtliche Schritte zur Folge haben. Moskau wies die Ermittlungsergebnisse zurück: »Kein einziges Luftabwehrsystem der russischen Armee hat jemals die russisch-ukrainische Grenze überquert.« Hinter der Tragödie stecke die Ukraine. Die Bundesregierung hat Russland zur kompletten Aufklärung aufgefordert. AFP/nd