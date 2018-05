Jakarta. Wenige Tage nach einer Serie tödlicher Selbstmordanschläge hat Indonesiens Parlament am Freitag ein neues Anti-Terror-Gesetz verabschiedet. Die Neuregelung sieht neben härteren Strafen auch die Möglichkeit vor, schneller gegen Islamisten vorzugehen, die aus Kampfgebieten im Ausland zurückkehren. Mehrere Hundert Indonesier sollen auf Seiten der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) kämpfen, vor allem in Syrien und Irak. dpa/nd