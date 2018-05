Berlin. Tausende Menschen werden am Sonntag in Berlin gegen eine Demonstration der AfD protestieren. Die Rechtspoplisten wollen vom Hauptbahnhof zum Brandenburger Tor ziehen. Als Redner sind die Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und Alexander Gauland vorgesehen. Das Anti-AfD-Bündnis »Stoppt den Hass« hat angekündigt, die Strecke blockieren zu wollen. Um die Strecke der AfD frei zu halten, baut die Polizei voraussichtlich schon in der Nacht zu Sonntag umfangreiche Absperrungen im Regierungsviertel auf. Vom Vormittag an werden an den Querstraßen und Kreuzungen zahlreiche Polizisten stehen.

Die zentrale Kundgebung der AfD-Gegner findet ab elf Uhr auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude statt. Die Organisatoren erwarten Vertreter von SPD, Linkspartei, Grünen, Gewerkschaften und Initiativen. Auch Künstler und Clubs rufen zu Protesten gegen die AfD auf. dpa/nd Seite 4