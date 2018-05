Ein Partner auf Augenhöhe waren Deutschland und die USA nie, aber immerhin durfte der Junior Kritik äußern, zumindest bis zur jetzigen Präsidentschaft. In China reagieren die Herrschenden wesentlich empfindsamer auf ihnen missliebige Töne. Aber stören dürfte das Merkel nur bedingt, solange die deutschen Autohersteller in China weiterhin gute Geschäfte machen können.

Ob sich daraus eine Allianz bildet? Zweifel sind angebracht. Aber klar ist: Die Welt ist im Umbruch, und Deutschland und Westeuropa erfahren gerade, dass sie sich angesichts des Trumpschen Doktrin »Amerika zuerst« nicht länger hinter dem großen Partner verstecken können. Auch wenn sie zum elften Mal als Bundeskanzlerin China besucht, diesmal ist es alles andere als Routine. Misstrauisch beäugt Angela Merkel die aufkommende Supermacht aus Fernost. Der Gastgeber zeigt sich charmant-werbend und senkt Zölle auf Autos, ein Geschenk an die deutsche Industrie.

Das ist ein Wandel, den sich bis vor kurzem kaum jemand hätte vorstellen können. Deutschland und China sind sich in weltweit wichtigen Fragen näher als Deutschland und die USA. Ob Klimaabkommen, das Atomabkommen mit Iran oder der Welthandelsorganisation WTO: Berlin und Peking sind auf der einen Seite, Washington auf der anderen.

