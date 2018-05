Zwei Männer sind am Donnerstagnachmittag in Neukölln schwulenfeindlich beleidigt und anschließend mit Steinen beworfen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die 33 und 44 Jahre alten Männer in der Mainzer Straße Ecke Boddinplatz unterwegs, als drei Unbekannte auf sie zukamen, sie zunächst lautstark homophob beleidigten und anschließend mit Kleinpflastersteinen bewarfen. Die Steine verfehlten ihr Ziel, trafen aber ein Toilettenhäuschen. Anschließend seien die Täter geflüchtet. Mehr als eine Stunde später erkannten Zeugen einen der Tatverdächtigen am Boddinplatz und riefen die Polizei. Nach der Feststellung der Personalien wurde der 18-Jährige wieder entlassen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. epd/nd