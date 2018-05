Wie US-Medien berichten, soll der Kopfgeldjäger Boba Fett aus »Star Wars« einen eigenen Film erhalten. Der »Hollywood Reporter« weiß auch schon, wen die Produktionsfirma Lucasfilm, eine Filiale der Unternehmensgruppe Disney, das Drehbuch schreiben und den Film drehen lassen will: James Mangold, der vergangenes Jahr mit »Logan« erfolgreich war und dessen »Walk the Line« aus dem Jahr 2005 mit einem Golden Globe als bester Musikfilm ausgezeichnet wurde.

In »Entertainment Weekly« hieß es unter Berufung auf Insider, der Film über den Bösewicht Boba Fett befinde sich in der Entwicklung. Es stehe auch noch nicht fest, wann das Werk in die Kinos kommen solle. Gerade erst war bei den Filmfestspielen in Cannes »Solo: A Star Wars Story« von Ron Howard zu sehen, ebenfalls eine Auskoppelung aus »Star Wars«-Saga. Han Solo. AFP/nd