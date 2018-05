Auf der Architekturbiennale in Venedig ist der deutsche Pavillon eingeweiht worden. Besucher können von Samstag an die Ausstellung erkunden, die sich mit der Geschichte der deutschen Teilung und dem Prozess ihrer Überwindung befasst. »Es macht einem wieder bewusst, was man mitunter im Alltag in Berlin gar nicht so wahrnimmt«, sagte Bundesratspräsident und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller am Freitag in Venedig. Die Ausstellung »Unbuilding Walls« zeigt die städtebauliche Entwicklung auf dem früheren Todesstreifen. Kuratiert haben sie die frühere Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Marianne Birthler, und das Berliner Büro Graft mit den Architekten Lars Krückeberg, Wolfram Putz und Thomas Willemeit.

Die 16. Architekturbiennale (Motto: »Freespace«) dauert bis Ende November. Die Hauptausstellung wird kuratiert von den irischen Architektinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara. Erstmals gibt es auch einen Beitrag des Vatikan. dpa/nd