Was soll das sein

Berlin. Volkswagen muss nach Medieninformationen ein Software-Update für den 2.0-TDI-Motor entwickeln, der in den Modellen Passat, Passat Variant und Arteon verbaut wurde. Konzernchef Herbert Diess habe einen Fertigungsstopp für die betroffenen Autos Passat und Passat Variant mit Frontantrieb und Siebengang-DSG sowie das Modell Arteon verhängt, berichtet die »Automobilwoche« laut Vorabmeldung vom Samstag in ihrer neuen Ausgabe. »Fahrzeuge, die bereits produziert worden sind, können nicht mehr an Kunden oder Endabnehmer ausgeliefert werden«, zitiert das Blatt aus internen Unterlagen.Das Unternehmen erwarte eine Lösung für das Problem nicht vor dem vierten Quartal 2018. Audi-Chef Rupert Stadler schloss unterdessen weitere Rückrufe im Diesel-Abgasskandal nicht aus. »Die Diesel-Krise ist noch nicht vorbei«, sagte Stadler der »Augsburger Allgemeinen« von Samstag. Neue Rückrufe seien nicht die Folge von Untätigkeit, »sondern im Gegenteil das Ergebnis konsequenter Aufklärung«. AFP/nd