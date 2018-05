Frankfurt am Main. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hat dem Schlichterspruch für die rund 800 000 Beschäftigten in der Branche zugestimmt. Das teilte die Gewerkschaft am Samstag nach einem Treffen der Tarifkommission in Frankfurt mit. Das Schlichtungsergebnis vom 12. Mai sieht unter anderem rückwirkend zum 1. Mai ein Plus beim Gehalt im Westen von 5,7 Prozent und im Osten von 6,6, Prozent vor. »Wir erwarten jetzt von den Arbeitgebern, dass sie dem Kompromiss ebenfalls zustimmen«, erklärte IG BAU-Vorsitzender Robert Feiger. Zuvor hatten die Arbeitgeber um eine Verlängerung der ursprünglich am Samstag endenden Erklärungsfrist gebeten. Sie läuft den Angaben zufolge nun noch bis zum 1. Juni. AFP/nd