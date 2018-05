Müncheberg. Mit einer Gesamtinvestition von rund vier Millionen Euro soll am Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung in Müncheberg (Märkisch-Oderland) ein neues Forschungsgebäude entstehen. Die Grundsteinlegung ist am Dienstag geplant, wie das Zentrum am Sonntag mitteilte. Das Projekt wird zu 80 Prozent aus EU-Mitteln finanziert. Den Rest teilen sich Bund und Land. Im Jahr 2020 soll alles fertig sein. Vorgesehen sind zehn Labore, acht Büros und ein großer Seminar- und Besprechungsraum. Im neuen Gebäude werden sich die Wissenschaftler vor allem mit dem Einfluss von Mikroorganismen auf das Wachstum von Pflanzen beschäftigen. dpa/nd