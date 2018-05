Potsdam. Nach einem Lkw-Unfall ist die A 2 bei Wollin (Potsdam-Mittelmark) in Richtung Potsdam fast zehn Stunden gesperrt gewesen. Die Bergungsarbeiten zogen sich hin, weil erst ein Kran geholt werden musste, erläuterte der Lagedienst des Polizeipräsidiums. Der Verkehr wurde von der Autobahn abgeleitet. Es bildeten sich lange Staus. Gegen 6.10 Uhr war bei einem Lkw ein Reifen geplatzt. Das Fahrzeug, das einen Mähdrescher geladen hatte, kippte auf die Seite. Der Fahrer konnte sich selbst aus der Fahrerkabine befreien und wurde ins Krankenhaus gebracht. Erst mit einem Kran konnte der Lkw aufgerichtet und der Mähdrescher geborgen werden. dpa/nd

