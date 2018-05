Managua. Nicaragua kommt nach dem Scheitern von Versöhnungsgesprächen zwischen Regierung und Opposition weiterhin nicht zur Ruhe. Hunderte Demonstranten protestierten am Samstag in vielen Teilen des zentralamerikanischen Landes erneut gegen Staatschef Daniel Ortega und seine Ehefrau, Vizepräsidentin Rosario Murillo. Um ihrer Forderung nach deren Rücktritt Nachdruck zu verleihen, errichteten sie vielerorts Straßenbarrikaden. Bei Zusammenstößen mit regierungsnahen Gruppen gab es nach Angaben der Polizei sowie von Angehörigen der Opfer seit Freitag mindestens acht Tote. AFP/nd

Vier Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern stimmten über neue Amtsführung ab / Wahlbeteiligung bei etwa 30 Prozent

Stichwahl finden am 17. Juni statt / Ergebnis wird entscheidend für den Friedensprozess

Ralf Stegner fordert, Kanzleramt soll Verantwortung übernehmen / Seehofer will volle Aufklärung zu den Vorfällen der Bremer BAMF-Außenstelle

