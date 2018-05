Solingen. Bei einer Demonstration in Solingen haben am Samstag rund 500 Menschen an den ausländerfeindlichen Brandanschlag vor 25 Jahren in der Stadt erinnert. Zu der Kundgebung hatte die Initiative »Solinger Appell« aufgerufen. Bei dem Anschlag von vier jungen Neonazis auf ein Wohnhaus kamen am 29. Mai 1993 fünf türkische Mädchen und Frauen im Alter von vier bis 27 Jahren ums Leben. epd/nd