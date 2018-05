Mensur Suljovic hat offenbar keine Probleme damit, vor vielen Leuten aufzutreten. Der Österreicher gewann Freitagnacht das German Darts Masters, nach einem überzeugenden 8:2-Finalerfolg über den Belgier Dimitri van den Bergh. Schlagzeilen machten aber eher all die Leute um das Finalpaar, denn die 20 210 Zuschauer im Stadion des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 bedeuteten eine Weltrekordkulisse fürs muntere Pfeilewerfen. Alle acht deutschen Teilnehmer waren in der ersten Runde gescheitert. nd

Fotos: AFP/Mitchelldyer, Suwanrumpha, imago/osnapix