»Sensation! Eine komplett neue Geschichte vom Räuber Hotzenplotz von Otfried Preußler« - so preist dieser Tage der Thienemann-Verlag seine Neuerscheinung an: »Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete«. Man könnte auch von einem Wunder sprechen, ist doch der beliebte Kinderbuchautor bereits vor fünf Jahren verstorben. Man beachte jedoch das Kleingedruckte: In den Presseinformationen ist von einer »neuen Geschichte nach einem wiederentdeckten Kasperlspiel« die Rede, man könnte also auch sagen: nach einem alten Kasperlspiel. Das wiederum hat dann doch nicht Otfried Preußler, sondern seine Tochter, Susanne Preußler-Bitsch, zu einem »erzählten Kasperltheater zwischen zwei Buchdeckeln« gemacht. Und das Rechercheteam der »Süddeutschen Zeitung« enthüllte gnadenlos: Das Stück sei bereits 1969 erschienen in dem Band »Puppenspiele 9«. Also im gleichen Jahr wie »Komplett Neues vom Räuber Hotzenplotz«. Ab ins Spritzenhaus! rst