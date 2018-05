Eva Roth über die Kritik der Partei an Hartz IV

Im vergangenen Jahr wurden 911 Millionen Euro, die für Förderung und Qualifizierung von Hartz-IV-Empfängern vorgesehen waren, in den Verwaltungshaushalt der Jobcenter umgeschichtet, wie eine Antwort der Regierung auf eine Frage der FDP zeigt. Das waren 147 Millionen mehr als 2016. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, hatte mehr Geld für die Jobcenter gefordert, sowie für eine Entbürokratisierung plädiert - etwa durch mehr Pauschalen und einheitliche Anrechnungsvorschriften.

Berlin. In Deutschlands Jobcentern fließen immer höhere Beträge in Personal und Verwaltung. Der Ruf nach einer Entbürokratisierung von Hartz IV wird lauter. Das System gehöre wegen seines bürokratischen Aufwandes umfassend auf den Prüfstand, sagte der sozialpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Pascal Kober, der dpa.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Vier Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern stimmten über neue Amtsführung ab / Wahlbeteiligung bei etwa 30 Prozent

Stichwahl finden am 17. Juni statt / Ergebnis wird entscheidend für den Friedensprozess

Ralf Stegner fordert, Kanzleramt soll Verantwortung übernehmen / Seehofer will volle Aufklärung zu den Vorfällen der Bremer BAMF-Außenstelle

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!