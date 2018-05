Raver, Geflüchtete, Theater- und Konzertkünstler verbannten Aufmarsch der Rechten an den Rand des Geschehens

All diese Proteste einte eines: Es war der Versuch, die AfD nicht den Diskurs über Flucht und Einwanderung bestimmen zu lassen. sot

So auch am Sonntag im Berliner Regierungsviertel. Die AfD hatte die Oppositionsbank im Reichstag verlassen und zum Protest gegen die Regierungspolitik aufgerufen. Etwa 3000 Rechtspopulisten zogen bis zum Nachmittag vom Hauptbahnhof zum Brandenburger Tor, mit Merkel-muss-weg-Plakaten und Anti-Islam-Parolen.

Berlin. In den Parlamenten suchen Mitte-links-Parteien noch immer nach wirkungsvollen Strategien, um die AfD auszugrenzen und ihr möglichst wenig Beachtung zu schenken. Doch den Rechtspopulisten gelingt es immer wieder, mit Tabubrüchen medienwirksam zu provozieren. Auf der Straße ist der Kampf gegen rechts weniger kompliziert: Auf der einen Seite stehen die deutschnationalen Sprücheklopfer, auf der anderen von der Polizei stets gut abgeschirmt ein oftmals breites Bündnis von Menschen, die sich dagegen erheben. Laut sind solche Straßenproteste. Und emotional.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Vier Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern stimmten über neue Amtsführung ab / Wahlbeteiligung bei etwa 30 Prozent

Stichwahl finden am 17. Juni statt / Ergebnis wird entscheidend für den Friedensprozess

Ralf Stegner fordert, Kanzleramt soll Verantwortung übernehmen / Seehofer will volle Aufklärung zu den Vorfällen der Bremer BAMF-Außenstelle

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!