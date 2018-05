Wie soll der Checkpoint Charlie in Zukunft aussehen? Die Berliner sind aufgerufen, sich an der Beantwortung dieser Frage zu beteiligen. Die Senatsverwaltung lädt für diesen Montag, 18 Uhr, ins Asisi-Panorama an der Friedrichstraße zum Start des Beteiligungsprozesses. Das gesamte Verfahren, zu dem Expertengespräche gehören, soll bis Ende 2018, Anfang 2019 abgeschlossen sein. »Wir sind gespannt, wie groß das Interesse wird«, sagte Abteilungsleiter Manfred Kühne. Der aktuelle »Rummelplatz« sei nicht das Optimum. Im Kern geht es bei der künftigen Entwicklung um die zwei leeren Flächen, zusammen 9100 Quadratmeter, die 2015 ein ein Investor gekauft hatte. Dieser plant dort ein Hotel, Wohnungen und einen Ausstellungsort zur Geschichte des alten Grenzkontrollpunkts. Am Checkpoint Charlie standen sich 1961 nach dem Bau der Berliner Mauer sowjetische und US-amerikanische Panzer gegenüber. Die Bilder gingen um die Welt. dpa/nd