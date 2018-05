Die Kamerafrau Birgit Gudjonsdottir erhält den Ehrenpreis des Deutschen Kamerapreises 2018. Das Kuratorium zeichne die gebürtige Isländerin für ihre herausragende und im besonderen Maße »zuhörende und intuitive Kameraarbeit« aus, teilte der WDR am Montag in Köln mit. Gudjonsdottir sei in vielen Genres von Komödien bis zu Dokumentationen zu Hause und habe sich mit der Bildgestaltung für zahlreiche Kino- und Fernsehproduktionen einen Namen gemacht. Der Preis wird am 7. Juli in Köln verliehen. »Meist sind es die ernsten Themen, die sie für Kino- und Fernsehfilme in gefühlvolle Bilder und Stimmungen umsetzt«, hieß es in der Begründung des Kuratoriums. »Dieser besondere Zauber entsteht für sie nicht allein durch ästhetisch perfekte Bilder, sondern vielmehr durch eine fein kalkulierte Melange aus richtigem Moment, Einstellungsgröße, Blickwinkel und Bewegung der Kamera.« Gudjonsdottir arbeitet regelmäßig mit der Regisseurin Connie Walther zusammen, mit der unter anderen der Fernsehfilm »Zappelphilipp« (2012) entstand.

Gudjonsdottir wurde 1962 in Reykjavik geboren und absolvierte in Wien zunächst eine Ausbildung an der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt. Über ein Volontariat und die Arbeit bei einem Kameraverleih kam sie zum Film. Gudjonsdottir ist den Angaben zufolge als Dozentin an der Filmakademie Baden-Württemberg und an der Filmuniversität Babelsberg tätig. epd/nd